СК возбудил дело из-за обрушения пола в астраханском кафе во время поминок

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за обрушения пола в одном из кафе Астрахани, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"В отношении директора данного кафе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемая знала, что в помещении кафе давно не проводился капитальный ремонт, а потому проводить там мероприятия было небезопасно, однако продолжала принимать заказы от клиентов. "Это привело к тому, что 30 декабря 2019 года во время поминального обеда произошло обрушение пола, в результате которого несколько человек провалились в подвал. Посетителей заведения с различными травмами доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь", - уточнили в пресс-службе.

В момент ЧП в кафе находились 14 человек, среди них один ребенок. Пострадали четверо.