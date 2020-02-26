Движение поездов восстановлено по одному пути после схода 18 грузовых вагонов в Приамурье

ТАСС, 26 февраля. Движение поездов восстановлено по одному из двух железнодорожных путей на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский в Амурской области, где накануне с рельсов сошли 18 вагонов с углем. Об этом в среду сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"26 февраля в 00:26 (мск) восстановлено движение по одному пути. По состоянию на 00:40 с задержками следуют семь пассажирских поездов формирования АО "ФПК" (Федеральная пассажирская компания)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны поезда по маршрутам Владивосток - Новосибирск, Новосибирск - Владивосток, Владивосток - Москва, Нерюнгри - Хабаровск, Хабаровск - Благовещенск, Хабаровск - Нерюнгри, Благовещенск - Хабаровск.

После ЧП на перегоне нарушился габарит обоих путей, было отключено напряжение в контактной сети второго пути. Для ликвидации последствий аварии на место аварии отправлены восстановительные поезда. Пострадавших нет.

Дальневосточная транспортная прокуратура, следственное управление на транспорте СУ СК по Дальневосточному федеральному округу ведут проверку после ЧП.