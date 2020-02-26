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Защита одного из фигурантов дела "Сети" в Петербурге заявила отвод суду

Прокурор выступил против этого ходатайства
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Как велось расследование дела "Сети"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого по делу террористической организации "Сеть" программиста Виктора Филинкова Виталий Черкасов на выездном заседании в Петербурге заявил отвод коллегии судей Второго Западного окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"У нас есть отвод составу суда. Мой подзащитный принял такое решение. Есть повод усомниться в беспристрастности суда", - сказал Черкасов.

Прокурор выступил против удовлетворения заявленного ходатайства. Защита второго фигуранта Юлия Бояршинова оставила это на усмотрение суда.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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