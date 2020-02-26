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Распространение коронавируса нового типа

Еще три случая заражения коронавирусом подтверждены во Франции, один человек умер

Погибшему было 60 лет

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Три новых случая подтвержденного заражения коронавирусом зафиксированы во Франции, один из пациентов умер. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

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"Три новых случая подтверждены", - заявил он. По его словам, речь идет о трех мужчинах-французах. 55-летний пациент из Амьена находится в тяжелом состоянии, 36-летний француз, госпитализированный в Страсбурге, прибыл в страну из итальянской области Ломбардия и сейчас его допрашивают на предмет возможных контактов, чтобы установить источник заражения.

"17-й подтвержденный случай - 60-летний француз, чей диагноз был установлен вчера экстренными службами. Он был доставлен в больницу Питье-Сальпетриер в тяжелом состоянии, но, к сожалению, умер", - уточнил Саломон.

Ранее во вторник он сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом во Франции. Речь шла о молодой китаянке, которая вернулась из поездки в Китай 7 февраля и мужчине, который в тот же день прибыл из итальянской области Ломбардия и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений региона Овернь - Рона-Альпы.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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