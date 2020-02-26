Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с подростками, готовившими нападение в школе Саратова

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области взяла на личный контроль ситуацию с задержанием двоих подростков, которые планировали совершить массовое убийство в школе Саратова, сообщила ТАСС детский омбудсмен Татьяна Загородняя.

В среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании двух подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. Они планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек.

"Ситуация на моем личном контроле, создается рабочая группа, будем выяснять все обстоятельства", - сказала Загородняя.

По ее словам, она намерена "полностью погрузиться в эту тему и еще раз изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп".

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"). Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.