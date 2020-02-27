Пострадавший от хлопка газа в многоэтажке в Элисте находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 27 февраля. Пострадавший при хлопке газовоздушной смеси владелец квартиры в многоэтажном жилом доме в Элисте находится в больнице. У мужчины - 50-процентные ожоги тела первой-второй степени, сообщил ТАСС в четверг исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Трапезников.

Вечером 26 февраля, в 22:10 мск поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Элисте, во 2-м микрорайоне, дом 15.

"Один пострадавший, ожоги 2-3 степени, он владелец квартиры, где был эпицентр взрыва. Сейчас находится в больнице", - сказал Трапезников.

Чиновник уточнил, что жильцы многоэтажки, в которой произошло ЧП, от временного жилья отказались. Они приняли решение поехать к родственникам.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканской больницы, состояние пострадавшего мужчины стабильно тяжелое. "Пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации, проводятся лечебные мероприятия", - сказали в пресс-службе.