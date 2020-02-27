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Адвокат заявил, что эксперты не ответили на вопрос об экстремизме в документах дела "Сети"

Суд поставил перед экспертизой вопрос о том, является ли документ в виде "Свода" документом экстремистской направленности, сообщил Виталий Черкасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приобщил к материалам дела о террористической организации "Сеть" в отношении промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова результаты психолого-лингвистической экспертизы "Свода" - документа "Сети", в котором, по версии следствия, излагаются основные цели и задачи организации.

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Как пояснил журналистам адвокат Филинкова Виталий Черкасов, эксперты не смогли ответить на поставленный судом вопрос о наличии в документе экстремизма.

"Суд поставил перед экспертами вопрос о том, является ли документ в виде "Свода" документом экстремистской направленности, эксперты пришли к выводу, что его вообще нельзя воспринимать как целостный документ, они не могут его оценить и ответить на этот вопрос", - сказал Черкасов.

Также на заседании в четверг суд удовлетворил ходатайство Филинкова о допуске к делу второго защитника, им стала подруга подсудимого Евгения Кулакова. В ближайшие дни участники процесса намерены допросить троих осужденных фигурантов из Пензы по делу "Сети". Речь идет о Максиме Иванкине, Василии Куксове и Илье Шакурском.

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Россия
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