Адвокат заявил, что эксперты не ответили на вопрос об экстремизме в документах дела "Сети"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приобщил к материалам дела о террористической организации "Сеть" в отношении промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова результаты психолого-лингвистической экспертизы "Свода" - документа "Сети", в котором, по версии следствия, излагаются основные цели и задачи организации.

Как пояснил журналистам адвокат Филинкова Виталий Черкасов, эксперты не смогли ответить на поставленный судом вопрос о наличии в документе экстремизма.

"Суд поставил перед экспертами вопрос о том, является ли документ в виде "Свода" документом экстремистской направленности, эксперты пришли к выводу, что его вообще нельзя воспринимать как целостный документ, они не могут его оценить и ответить на этот вопрос", - сказал Черкасов.

Также на заседании в четверг суд удовлетворил ходатайство Филинкова о допуске к делу второго защитника, им стала подруга подсудимого Евгения Кулакова. В ближайшие дни участники процесса намерены допросить троих осужденных фигурантов из Пензы по делу "Сети". Речь идет о Максиме Иванкине, Василии Куксове и Илье Шакурском.