Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Пострадавший в результате аварии в Кузбассе умер от полученных травм в реанимации. Таким образом, число погибших увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами

Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель". По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. По данным источника ТАСС в оперативных службах, при столкновении один из автомобилей загорелся.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД. Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль проведение процессуальной проверки.