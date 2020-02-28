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Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

По предварительным данным, одна из столкнувшихся машин выехала на встречную полосу

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Пострадавший в результате аварии в Кузбассе умер от полученных травм в реанимации. Таким образом, число погибших увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами

Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель". По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. По данным источника ТАСС в оперативных службах, при столкновении один из автомобилей загорелся.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД. Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль проведение процессуальной проверки.

Теги
РоссияКемеровская область
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Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП в Кузбассе
На трассе столкнулись минивэн Toyota Noah и "Газель"
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