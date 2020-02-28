Проходящего по делу о наркотиках журналиста из Ингушетии обвиняют в призывах к сепаратизму

МАГАС, 28 февраля. /ТАСС/. Журналисту оппозиционного в Ингушетии издания "Фортанга" Рашиду Майсигову, проходящему по делу о хранении наркотиков, предъявлено новое обвинение - в призывах к сепаратизму. Об этом сообщил ТАСС адвокат журналиста Магомед Аушев.

"Моему подзащитному предъявили обвинение в призывах к сепаратизму, возбуждено дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ"). Причиной называется публикация в одной из соцсетей, в которой Майсигов якобы призывал к отделению Ингушетии от РФ", - сказал Аушев.

ТАСС не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Рашида Майсигова задержали и арестовали в июле 2019 года по обвинению в хранении наркотиков. Обвинения в свой адрес он назвал необоснованными. В ноябре Верховный суд республики отпустил Майсигова под домашний арест.