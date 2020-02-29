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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе овощебазы

К тушению пожара привлекли более 80 человек

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе овощебазы в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 09:57 объявлена ликвидация открытого горения в Наро-Фоминске", - сказали в пресс-службе.

Возгорание возникло на складе на 49-м км Киевского шоссе в деревне Софьино Наро-Фоминского района утром в субботу. Пожару присвоили второй номер сложности. В 08:49 мск возгорание было локализовано на площади 7,2 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы более 80 человек.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, на момент прибытия первого пожарного подразделения внутри склада наблюдалось сильное задымление.

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