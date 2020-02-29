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Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Ульяновском выросло до шести

В их числе пять детей
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© МЧС РФ по Ульяновской области/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Женщину и пятерых детей госпитализировали после ДТП с автобусом, которое случилось в субботу в Ульяновской области. Такие уточненные данные сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в аварии пострадали 10 человек. По данным властей региона, шесть детей и один взрослый получили помощь на месте, трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

"Прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду. Госпитализированы пять малолетних и сопровождавшая их женщина", - сказал собеседник агентства.

Автобус не является рейсовым и принадлежит футбольному клубу "Нефтяник", который базируется в рабочем поселке Новоспасское Ульяновской области. По предварительной информации властей, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет.

Движение на участке дороги не затруднено. В Ульяновской области утром и ночью шел снег, который сейчас прекратился. ДТП произошло в условиях сильного гололеда.

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