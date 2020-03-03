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Стрельба на станции метро "Рязанский проспект"

Источник: ключевой свидетель по делу полицейского, стрелявшего в метро, уехал за границу

Речь идет о человеке, который по версии следствия передал Смирнову деньги, после чего тот и стал стрелять в сотрудников службы собственной безопасности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ключевой свидетель по делу старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро "Рязанский проспект", уехал из России сразу после задержания обвиняемого, и точно не сможет участвовать в судебном процессе над полицейским. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Это тот самый человек, который по версии следствия передал Смирнову деньги, после чего тот и стал стрелять в сотрудников службы собственной безопасности. Свидетель уехал в Узбекистан, очную ставку с ним до сих пор не провели, более того, он точно не сможет принять участие в судебном разбирательстве", - сказал собеседник агентства. Адвокаты Смирнова Александр Самухов и Михаил Корчагин не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, однако подчеркнули, что некоторые следственные действия с их подзащитным ведутся с серьезными нарушениями. "Это касается, в частности, дополнительного обвинения нашему подзащитному - в получении взятки от гражданки Филиппин на станции метро "Баррикадная", - сказал Самухов.

Ранее Смирнову предъявили дополнительное обвинение - по ч. 3. ст. 290 УК Р (Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие). По версии следствия полицейский получил 20 тыс. руб. за отказ от составления протокола об административном правонарушении в отношении гражданки Филиппин.

"На очной ставке мы столкнулись с тем, что свидетельница из Филиппин неоднократно поясняла, что не понимает перевода, который осуществляет переводчик, предоставленный ей следствием. Для устранения неясностей толкования мы ходатайствовали о предоставлении данных об образовании и квалификации переводчика, нам было в этом отказано. Избегая возможных дискуссий о достоверности вопросов, перевода и ответов, мы заявили о необходимости фиксации хода очной ставки на видео и - аудио носители - в этом также было отказано. В выяснении достоверности показаний свидетеля защите было отказано - все вопросы, касающиеся обстоятельств дела, следователем были отведены", - отметил защитник Михаил Корчагин. Он подчеркнул, что при ознакомлении с протоколом очной ставки защита установила, что "переводчику, которого свидетель понимала с трудом, следователем вообще не разъяснялась ответственность за заведомо неправильный перевод". "Предположу, что именно по этой причине вопросы защиты следователем отводились - поскольку это прямое нарушение ст. 59 Уголовно-процессуального Кодекса РФ", - заключил Корчагин. В свою очередь другой адвокат Смирнова Александр Самухов подчеркнул, что следователь отводил даже те вопросы, которые могли бы помочь свидетельнице понять суть проводимого с ней следственного действия. "Сегодня следователем были отведены абсолютно все вопросы. Даже те, которые касались безобидных, с точки зрения процесса обстоятельств - понимания свидетелем самих задаваемых ей вопросов", - отметил он.

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РоссияСтрельба на станции метро "Рязанский проспект"
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