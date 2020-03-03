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Двое жителей Дагестана заключены в СИЗО Петербурга по делу о стрельбе в баре

Один из мужчин в ходе конфликта ударил ножом посетителя заведения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО двух жителей Дагестана, ранее задержанных после инцидента в баре на севере города. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Сегодня, 3 марта, по ходатайству дознавателя судом подозреваемым избрана мера пресечении в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.

Ранее в полиции сообщали о том, что ночью в понедельник в баре на Гражданском проспекте произошел конфликт со стрельбой и поножовщиной. Сотрудники полиции установили, что двое жителей Дагестана, которые были впоследствии задержаны, вступили в конфликт с посетителями бара, а затем один из них достал травматический пистолет и в ходе потасовки выстрелил из него, а другой ударил ножом посетителя заведения.

В результате посетитель получил ранение руки и попал в больницу, после осмотра врачами его отпустили. Зачинщиков конфликта задержала полиция, в отношении них возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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