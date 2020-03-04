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Суд в Петербурге арестовал участника драки со стрельбой и распылением газа в метро

Второго задержанного отпустили под подписку о невыезде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил в СИЗО одного из двух задержанных участников драки со стрельбой из аэрозольного пистолета и распылением газа в городском метро, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области. Второго задержанного отпустили под подписку о невыезде.

"Подозреваемый в стрельбе заключен под стражу", - сказал представитель ведомства. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что в СИЗО заключен Вадим Крашенинников, он пробудет под стражей до 1 апреля. Решение о заключении в изолятор вынес Калининский районный суд Петербурга.

В свою очередь в полиции отметили, что второго задержанного вместе с Крашенинниковым отпустили под подписку о невыезде. Фамилию и имя задержанного в ведомстве не уточнили.

Инцидент в петербургской подземке произошел ночью в понедельник. Как удалось установить полицейским, двое злоумышленников учинили драку с пассажирами на станции метро "Академическая". В ходе драки один из участников применил аэрозольный пистолет, распылив газ. Драка продолжалась в присутствии пассажиров в вагоне метро, пока поезд ехал до следующей станции "Политехническая". На ней злоумышленники покинули вагон, а их оппоненты поехали в сторону центра.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по статье 213 УК РФ, а затем сотрудники центра по противодействию экстремизму петербургского главка МВД задержали двух человек. Полиция распространяла видео с места инцидента, на которых видно, что задержанные вступили в драку с темнокожими мужчинами. На фотографиях задержанных, которые были распространены ведомством, было видно, что они носят татуировки, характерные для молодежных хулиганских субкультур.

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РоссияСанкт-Петербург
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