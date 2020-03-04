Осужденный в Петербурге за госизмену экс-сотрудник ЦКБ обжаловал приговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Осужденный на 14 лет колонии за государственную измену бывший сотрудник Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) в Севастополе Виктор Прозоров обжаловал приговор Санкт-Петербургского городского суда. Об этом сообщается в картотеке горсуда.

"Заявитель жалобы - осужденный [Прозоров Виктор Иванович]. Жалоба принята к рассмотрению", - сказано в картотеке.

Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно". В середине февраля горсуд Петербурга признал Прозорова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать и обратить в пользу государства имущество осужденного. Речь идет о 53,5 тыс. долларов, а также лимузине стоимостью три миллиона рублей, который находится на стоянке в Севастополе.

В приговоре судья Ирина Фурманова огласила только вводную и резолютивную части, из которых следовало, что в деле фигурирует "некий китайский разведчик", документы которого суд постановил хранить при материалах уголовного дела. Электронные носители суд постановил уничтожить.

Прозоров является уроженцем Тбилиси, ему 72 года, он был задержан весной 2018 года. Свою вину в государственной измене он не признал.