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Полиция задержала подозреваемого в разрушении Могилы Неизвестного Солдата под Севастополем

Мужчина ранее был судим

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в том, что он повредил памятник и похитили оградку с Могилы Неизвестного Солдата в Севастополе. Об этом сообщается на сайте городского УМВД.

Ранее в ведомстве сообщали, что в лесу около пригородного поселка Сахарная Головка повреждена Могила Неизвестного Солдата, была проведена проверка. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что к 9 мая памятник будет восстановлен.

"Сотрудники севастопольской полиции в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого <…> В городе всегда свято чтили память героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Небольшая гора Сахарная Головка, у подножья которой похоронен Неизвестный Солдат, в годы ВОВ несколько раз становилась местом ожесточенных боев советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным является ранее судимый за кражу 37-летний местный житель. По версии правоохранительных органов, он "повредил надгробие и похитил оградку, которую сдал на металлолом за 150 рублей", а вырученные деньги он потратил на приобретение спиртных напитков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Отмечается, что похищенная ограда изъята полицейскими. "Руководством отдела МВД России по Балаклавскому району принято решение об участии личного состава в восстановлении Могилы Неизвестного Солдата", - добавили в ведомстве.

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