Захарченко до конца марта доставят в Москву для ознакомления с новым делом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко до конца марта этапируют из мордовской колонии в Москву для ознакомления с материалами нового дела о получении им двух взяток на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Как уточнил ТАСС один из адвокатов Захарченко, уголовное дело насчитывает около 60 томов.

"По словам следователя, Захарченко этапируют из мордовской колонии для ознакомления с материалами нового дела до конца марта. Вчера защитники приступили к ознакомлению с делом, которое насчитывает 57 томов, - сказал адвокат Станислав Мальцев. - То, с чем нам уже удалось ознакомиться, это выделенные материалы из прошлого уголовного дела".