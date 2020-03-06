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Астраханец получил 2 года колонии по делу о гибели ребенка во время катания на катамаране

Мужчина незаконно организовал прокат катамаранов, не снабдив их спасательными жилетами

АСТРАХАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Астрахани признал местного жителя виновным по делу о гибели девятилетнего ребенка в июне прошлого года во время катания на катамаране и приговорил мужчину к двум годам колонии. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Житель Астрахани, незаконно организовавший прокат катамаранов на берегу Волги, признан виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека"). Ленинский суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, астраханец летом прошлого года организовал прокат катамаранов на берегу Волги на городском острове. Вечером 28 июня предприниматель сдал в аренду двухместный катамаран 23-летнему местному жителю, который пришел покататься с двумя братьями в возрасте 16 и девяти лет. При этом подозреваемый не снабдил катамаран спасательными жилетами, каких-либо инструктажей с арендовавшими катамаран лицами не проводил, а также не следил за детьми. В результате эксплуатации катамарана девятилетний мальчик утонул.

В прокуратуре уточнили, что утонувший ребенок не умел плавать, при этом течение реки было сильным, поэтому спасти мальчика не удалось.

Теги
РоссияАстраханская область
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