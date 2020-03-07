В Краснодарском крае ликвидировали крупное возгорание камыша

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Возгорание камыша в Темрюкском районе Краснодарского края на площади 700 кв. м ликвидировано, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:31 (мск)… ликвидация возгорания камыша на площади 700 кв. м в Курчанском лимане, Темрюкский район", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в плавневой зоне Курчанского лимана, в пятницу составлявшая 1 тыс. кв. м, к утру субботы снизилась до 700 кв. м. К тушению привлекались 53 человека и 14 единиц техники.