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В Ярославской области ликвидировали открытое горение на складе шоколадных конфет

Пострадавших нет

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с шоколадными конфетами в поселке Варигово Большесельского района Ярославской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 12:45 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар на складе готовой продукции шоколадной фабрики в поселке Варигово начался в 04:08 мск. Пожарным удалось локализовать горение на площади 2,1 тыс. кв. м. За счет локализации пожара удалось избежать распространения пламени на соседние складские здания. Пострадавших и погибших нет, эвакуация людей не проводилась.

Теги
РоссияЯрославская область
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