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Прокуратура просит сократить сроки наказания двум фигурантам дела "Сети" в Пензе

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, Максим Иванкин и Андрей Чернов способствуют расследованию преступления и признали вину в ходе следствия

ПЕНЗА, 7 марта. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области направила апелляцию на приговор двум фигурантам дела террористического сообщества "Сеть" Максима Иванкина и Андрея Чернова, требуя смягчить им наказание. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Внесено апелляционное представление, мы просим снизить наказание Иванкину и Чернову, так как есть наличие смягчающего обстоятельства - способствование расследованию преступления, признание вины в ходе следствия", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что прокуратура просит снизить наказание Иванкину и Чернову только по статье об участии в террористическом сообществе. "Представление направлено в судебную коллегию по уголовным делам Апелляционного военного суда", - добавили в пресс-службе.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16 лет, Чернов - на 14 лет, Иванкин - на 13 лет, Кульков - на 10 лет, Куксов - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев - на 6 лет колонии общего режима. Позднее адвокаты всех осужденных по этому делу подали апелляционные жалобы на приговор.

Суд установил, что "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Сейчас в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.

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РоссияПензенская область
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