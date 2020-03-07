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Пожар на складе шоколадных конфет в Ярославской области потушили

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 7 марта. Возгорание на складе шоколадных конфет в поселке Варигово Большесельского района Ярославской области ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Складское помещение загорелось около четырех утра 7 марта на площади 2,1 тыс. кв. м. Пострадавших и погибших нет.

"Полная ликвидация объявлена в 17:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Склад принадлежит шоколадной фабрике "Собрание". Причину возгорания уточнят специалисты, пояснили в пресс-службе регионального главка. На месте работали 24 человека личного состава, шесть единиц техники.

Теги
РоссияЯрославская область
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