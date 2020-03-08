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Раненый при задержании полицейскими на юге Москвы экс-сотрудник МВД Чечни арестован

Он оказал активное сопротивление полицейским при задержании 3 марта и напал на одного из сотрудников с ножом

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО экс-сотрудника МВД Чеченской Республики, напавшего с ножом на полицейских и раненого при задержании в одном из торговых центров столицы на Большой Тульской улице. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Чертановского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Устарханова М. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС 3 марта в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии на Большой Тульской улице в торговом центре "Тульский" проводили оперативное мероприятие по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Экс-сотрудник МВД Чечни Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.

Подозреваемый получил небольшое ранение в ногу. Ему на месте оказали первую помощь и госпитализировали.

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