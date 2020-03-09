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Открытие горение на водородной станции на заводе в Петербурге потушили

Уровень концентрации вредных веществ на месте происшествия не превышен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Открытие горение на водородной станции на заводе "Светлана" в Санкт-Петербурге ликвидировали, в ходе тушения спасателям пришлось эвакуировать в общей сложности 650 человек из зданий, расположенных рядом с предприятием, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В радиусе 500 м проводилась эвакуация ресторана "Мамалыга" - [выведено] 100 человек, торговый центр "Светлана" - 150 человек, [здание] ООО "Кварц" - 400 человек. В 22:38 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте инцидента работала передвижная лаборатория, которая измерила уровень загрязняющих веществ в воздухе. В результате тестов превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером на арендованных частной фирмой площади на заводе "Светлана" в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание на водородной станции. Первоначально в МЧС сообщили, что из-за инцидента пришлось эвакуировать 30 человек.

Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали. Завод "Светлана" занимается выпуском электроприборов и микроэлектроники.

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РоссияСанкт-Петербург
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