СМИ: в Китае спустя три дня спасли мужчину из-под завалов обрушившейся гостиницы

ТАСС, 10 марта. Китайские спасатели спустя почти трое суток извлекли мужчину из-под завалов гостиницы, обрушившейся в городе Цюаньчжоу восточной провинции Фуцзянь. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

Спасенный мужчина спасателями провел под обломками гостиницы "Синьцзя" около 69 часов, после обнаружения он был доставлен в местную больницу.

Семиэтажное здание гостиницы обрушилось 7 марта. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек. Согласно последним данным МЧС, в результате обрушения здания погибли 20 человек. Поиск оставшихся под завалами 10 человек продолжается.

Предварительное расследование показало, что гостиница была построена незаконно и неоднократно перестраивалась с нарушениями.

Данная гостиница использовалась для временного размещения лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. Здание было построено в 2013 году, а в 2018 году было переделано под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляет около тысячи квадратных метров.