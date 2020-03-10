{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК задержал мать утонувшей в реке в Тверской области семилетней девочки

По данным следствия, женщина находилась вместе с ребенком, когда девочка стала тонуть в реке. Однако подозреваемая не приняла никаких мер, чтобы спасти дочь

ТАСС, 10 марта. Мать семилетней девочки, утонувшей 8 марта в реке Сыроверке в Весьегонском районе Тверской области, задержали по подозрению в причастности к гибели ребенка. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По подозрению в гибели ребенка задержана мать девочки. Свою причастность к совершению преступления не признала, сообщила, что это был несчастный случай. Свои показания женщина подтвердила при проведении проверки показаний на месте", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, следователи установили, что днем 8 марта девочка вместе с матерью находилась на берегу реки. "Девочка оказалась в воде, где, не умея плавать, захлебнулась и утонула. При этом ее мать мер к спасению дочери не приняла, а после произошедшего возвратилась по месту своего жительства", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тело ребенка обнаружили в реке 9 марта, следователи возбудили уголовного дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Теги
РоссияТверская область
Реклама на ТАСС
Суд в Тамбове арестовал подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
По версии следствия, мужчина сбил на автомобиле подростка и решил, что девочка умерла. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый выбросил ее тело в местный водоем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС