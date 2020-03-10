СК задержал мать утонувшей в реке в Тверской области семилетней девочки

ТАСС, 10 марта. Мать семилетней девочки, утонувшей 8 марта в реке Сыроверке в Весьегонском районе Тверской области, задержали по подозрению в причастности к гибели ребенка. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По подозрению в гибели ребенка задержана мать девочки. Свою причастность к совершению преступления не признала, сообщила, что это был несчастный случай. Свои показания женщина подтвердила при проведении проверки показаний на месте", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, следователи установили, что днем 8 марта девочка вместе с матерью находилась на берегу реки. "Девочка оказалась в воде, где, не умея плавать, захлебнулась и утонула. При этом ее мать мер к спасению дочери не приняла, а после произошедшего возвратилась по месту своего жительства", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тело ребенка обнаружили в реке 9 марта, следователи возбудили уголовного дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.