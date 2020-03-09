В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

ТАСС, 9 марта. Сотрудники регионального управления МЧС по Тверской области нашли в реке Сыроверке тело семилетней девочки, которая в воскресенье вечером пропала в селе Чамерово. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла. Следователи возбудили уголовного дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия, в которых она проживала", - сказали в пресс-службе.