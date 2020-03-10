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Найденные под Рязанью останки, предварительно, принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

Екатерина Левченко пропала в 2017 году

ТАСС, 10 марта. Останки, обнаруженные у деревни Лопухи в Рязанской области, по предварительной информации, принадлежат без вести пропавшей жительнице Пензы Екатерине Левченко. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пензенской области.

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"По предварительным данным судебно-генетической экспертизы, останки, найденные у деревни Лопухи Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко", - сообщили в пресс-службе ведомства.

4 марта 2020 года СК РФ сообщил об обнаружении в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района скелетированных останков человека, присыпанных землей, которые, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой с участниками террористической организации "Сеть". 27 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве девушки.

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РоссияРязанская область
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