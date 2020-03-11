В Тамбовской области нашли тело 13-летней девочки

ТАСС, 11 марта. Поисковики нашли тело 13-летней девочки, которая пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовской области. Об этом в среду сообщила на своей странице в сети "ВКонтакте" пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт" в Тамбовской области.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, вечером 7 марта 13-летняя жительница села Бокино ушла из дома на дискотеку в местный Дом культуры, но не вернулась. Были организованы поиски подростка, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В поисках участвовали более 600 человек, в том числе сотрудники МЧС, полиции, следователи, местные жители, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

"Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении поискового отряда "Лиза Алерт".

Подозреваемый в убийстве девочки был задержан 9 марта, через сутки судья Ленинского районного суда Тамбова по ходатайству следователя арестовал его на 1 месяц и 28 дней. По версии следствия, на одной из улиц села Бокино девочку сбил легковой автомобиль, за рулем которого был 35-летний житель Котовска. Решив, что девочка мертва, подозреваемый погрузил тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду, чтобы скрыть следы преступления.

Как в среду сообщила в своем пресс-релизе пресс-служба следственного управления СК по региону, тело девочки вечером 11 марта нашли не в водоеме, как ранее заявлял подозреваемый. "Тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В новость внесены изменения (19:25 мск) - добавлен комментарий пресс-службы следственного управления СК по региону.