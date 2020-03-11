{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Тамбовской области нашли тело 13-летней девочки

Она пропала 7 марта

ТАСС, 11 марта. Поисковики нашли тело 13-летней девочки, которая пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовской области. Об этом в среду сообщила на своей странице в сети "ВКонтакте" пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт" в Тамбовской области.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, вечером 7 марта 13-летняя жительница села Бокино ушла из дома на дискотеку в местный Дом культуры, но не вернулась. Были организованы поиски подростка, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В поисках участвовали более 600 человек, в том числе сотрудники МЧС, полиции, следователи, местные жители, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

"Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении поискового отряда "Лиза Алерт".

Подозреваемый в убийстве девочки был задержан 9 марта, через сутки судья Ленинского районного суда Тамбова по ходатайству следователя арестовал его на 1 месяц и 28 дней. По версии следствия, на одной из улиц села Бокино девочку сбил легковой автомобиль, за рулем которого был 35-летний житель Котовска. Решив, что девочка мертва, подозреваемый погрузил тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду, чтобы скрыть следы преступления.

Как в среду сообщила в своем пресс-релизе пресс-служба следственного управления СК по региону, тело девочки вечером 11 марта нашли не в водоеме, как ранее заявлял подозреваемый. "Тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В новость внесены изменения (19:25 мск) - добавлен комментарий пресс-службы следственного управления СК по региону.

Теги
РоссияТамбовская область
Реклама на ТАСС
Дело экс-замглавы ФСИН Коршунова
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Олега Коршунова признали виновным по статье о растрате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС