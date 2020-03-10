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Суд в Тамбове арестовал подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

По версии следствия, мужчина сбил на автомобиле подростка и решил, что девочка умерла. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый выбросил ее тело в местный водоем

ТАСС, 10 марта. Судья Ленинского районного суда Тамбова по ходатайству следователя арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, поиски которой ведутся с вечера 7 марта. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.

Подозреваемого задержали 9 марта, по версии следствия, он причастен к исчезновению ребенка. Тело девочки в настоящее время ищут водолазы.

"Подозреваемый арестован на 1 месяц и 28 суток", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, вечером 7 марта 13-летняя жительница села Бокино ушла из дома на дискотеку в местный Дом культуры, но не вернулась. Были организованы поиски подростка, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, на одной из улиц села Бокино девочку сбил легковой автомобиль, за рулем которого был 35-летний житель Котовска. Решив, что девочка мертва, подозреваемый погрузил тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду, чтобы скрыть следы преступления.

Теги
РоссияТамбовская область
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