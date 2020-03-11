Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, признав его виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Тем же приговором суд оправдал Коршунова по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Коршунова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения") и назначить ему окончательное наказание в виде девяти лет колонии общего режима. По ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") суд оправдывает Коршунова в связи с недоказанностью обвинений", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.

Коршунову также запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения. Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Второй фигурант дела - бывшая замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева приговорена судом к восьми годам колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей. Третий обвиняемый - бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексей Данилов осужден на пять лет колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в силу. Защита обвиняемых намерена обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Ранее прокуратура попросила суд назначить 12 лет колонии для Коршунова. В 2019 году он был осужден на семь лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства, этот приговор еще не вступил в силу.

В чем обвиняется

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признает.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили их знакомой Марине Дюковой участвовать в аукционах на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали заключить с подконтрольным ей ООО "Энергоресурс" госконтракты по завышенной стоимости, за это потребовали передать им в качестве взятки 10% от стоимости контрактов.

В результате, считает следствие, Коршунов заключил по результатам проведения электронных аукционов госконтракты по поставке топлива на 2016 год на общую сумму 940 млн рублей, что на 114 млн рублей выше рыночной стоимости. В дальнейшем он обеспечил перечисление части денежных средств на счета ООО "Энергоресурс".

Кроме того, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона на поставку сахарного песка. Алексеева включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тыс. тонн сахара в учреждения ФСИН России по всей стране в течение 20 дней. В свою очередь Дюкова предоставила в ведомство коммерческие предложения о возможности поставки сахара по завышенным ценам от аффилированных с ней компаний, не являющихся участниками рынка и не имеющих опыта. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов заключил с подконтрольной Дюковой фирмой контракт по заведомо завышенной стоимости. Несмотря на то, что победитель конкурса нарушил сроки поставки товара, Коршунов официально признал его выполненным без нарушений, в связи с чем денежные средства за его исполнение в размере более 399 млн рублей были перечислены аффилированному с Дюковой юридическому лицу. Более чем 43 млн рублей, отмечают следователи, из этих денег соучастниками были похищены.

По данным СК, в 2015 году Алексеева получила от Дюковой за общее покровительство "взятку в виде услуги имущественного характера по освобождению от обязанности по уплате долга в сумме 2 млн рублей", который был ей получен по договору займа с подконтрольной организацией. Всего в результате противоправных действий обвиняемых, считают следователи, государству причинен ущерб на общую сумму более 155 млн рублей.