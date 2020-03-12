Задержан подозреваемый по делу о хищениях при проектировании нижегородского гидроузла

ТАСС, 12 марта. Правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о хищении 30 млн рублей при проектировании нижегородского гидроузла. Об этом сообщил в четверг журналистам Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Нижнем Новгороде.

3 марта стало известно о возбуждении уголовных дел по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств по факту хищения 30 млн рублей, выделенных на проектирование гидроузла. Следствие проверяет версию о том, что в результате мошеннических схем было похищено около 300 млн рублей.

"Расследование этого дела сейчас в активной фазе, буквально несколько дней назад был задержан человек по этому делу", - отметил транспортный прокурор. Он не уточнил данные о личности задержанного, но при этом пояснил, что речь не идет о руководстве генподрядчика - ООО "Техтрансстрой".

Кебеков добавил, что у органов следствия и прокуратуры "очень много вопросов <…> к качеству самого проекта, который был разработан и до настоящего времени находится в Главгосэкспертизе". Проект находится на рассмотрении Главгосэкспертизы с августа 2019 года, хотя положительное или отрицательное заключение по экспертизе должно быть вынесено в течение месяца, добавил прокурор.

"Нам важно, чтобы проект был доработан, если речь идет о строительстве низконапорного гидроузла, то все иски, связанные с этим строительством, должны быть в этом проекте учтены", - добавил он.

Строительство нижегородского низконапорного узла, стоимость которого оценивается в 43,4 млрд рублей, необходимо из-за обмеления Волги. Гидроузел также призван обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом. В августе 2019 года Росморречфлот предложил перенаправить в пользу нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 12,6 млрд рублей, заложенных в бюджете РФ на строительство нижегородского и багаевского гидроузлов, перераспределение средства связано со сдвигом сроков реализации проектов.