В Волгограде арестовали помощника прокурора по подозрению во взятке

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в четверг избрал меру пресечения помощнику прокурора Тракторозаводского района города в виде двух месяцев заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщили в районном суде.

"Помощнику районного прокурора сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 10 мая", - сказала представитель суда.

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области, 10 марта по подозрению в получении взятки в крупном размере был задержан помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда. Было возбуждено уголовное дело. Сумму взятки и обстоятельства дела следственные органы не разглашают.