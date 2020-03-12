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В Волгограде арестовали помощника прокурора по подозрению во взятке

Сумму взятки следователи не разглашают

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в четверг избрал меру пресечения помощнику прокурора Тракторозаводского района города в виде двух месяцев заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщили в районном суде.

"Помощнику районного прокурора сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 10 мая", - сказала представитель суда.

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области, 10 марта по подозрению в получении взятки в крупном размере был задержан помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда. Было возбуждено уголовное дело. Сумму взятки и обстоятельства дела следственные органы не разглашают.

 

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