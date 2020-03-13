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Открытое горение ликвидировали в подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club

Пострадавших в результате ЧП нет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club ("Москоу кантри клаб") в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 04:27 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Ресторан и гостиница, расположенные на территории комплекса Moscow Country Club на Волоколамском шоссе в Красногорском районе, загорелись в ночь на пятницу. Общая площадь горения составила 1 тыс. кв. м. В момент возгорания людей в помещениях не было.

Пожару присвоили второй повышенный ранг сложности, для его ликвидации был создан штаб пожаротушения. Пожарным удалось локализовать горение в 02:47. На месте работали 76 человек и 23 единицы техники.

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