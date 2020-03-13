СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в Башкирии

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту смерти трех человек в пожаре в Куюргазинском районе Республики Башкортостан, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту обнаружения тел троих человек в ходе тушения пожара. Как установлено следствием, днем 12 марта произошел пожар в частном жилом доме на улице Совхозной в селе Айсуак Куюргазинского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин 1974 и 1975 г. р., а также мужчины 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования для установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики.