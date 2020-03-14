Во Владивостоке отправят на принудительное лечение мужчину, убившего кондуктора трамвая

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Управление СК РФ по Приморскому краю завершило расследование в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве кондуктора трамвая во Владивостоке. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступлений, обвиняемый не осознавал характер своих действий, уголовное дело направили в суд с постановлением о том, чтобы направить мужчину на принудительное лечение, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

ЧП произошло 1 октября 2019 года в трамвае, на конечной остановке на улице Сахалинской. Неизвестный нанес 54-летней женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом, после чего скрылся.

"В отношении обвиняемого проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что в период времени, относящийся к совершенному преступлению, обвиняемый не осознавал фактический характер, общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. По своему психическому состоянию он требует постоянного наблюдения и нуждается в принудительном лечении, так как представляет опасность для себя и окружающих. Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера", - сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило еще два эпизода нападений на сотрудников трамвайного депо. 1 октября после нападения на кондуктора на улице Сахалинской подозреваемый проследовал в депо и разбил стекло в будке охранника и нанес сотруднице удар по голове металлическим прутом. Помимо этого, 24 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в вагоне трамвая во Владивостоке, нанес удар шилом в голову водителя трамвая.

Охранник и водитель трамвая остались живы, получив травмы различной степени тяжести.