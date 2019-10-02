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Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Подозреваемого задержали

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после убийства кондуктора трамвая во Владивостоке. Об этом в среду говорится в пресс-релизе ведомства.

В сообщении отмечается, что ЧП произошло 1 октября на конечной остановке на улице Сахалинская. Неизвестный нанес женщине-кондуктору несколько ударов по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.

Подозреваемый уже задержан, это мужчина 1980 года рождения, с ним работают следователи. На месте происшествия проведен осмотр, допрашивают свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники полиции Приморья.

По информации источника в силовых структурах региона, нападавший проявляет признаки неадекватного поведения.

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