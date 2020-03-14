Полицейские в Оренбурге установили мать найденной без присмотра двухлетней девочки

ОРЕНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские установили мать девочки, которую оставили без присмотра на одной из улиц Оренбурга. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

"Участковым уполномоченным полиции <...> в ходе поквартирного обхода установлена мать ребенка, которого в Заводском переулке в областном центре 14 марта обнаружила женщина и сообщила в полицию", - говорится в сообщении.

О ребенке, которому на вид два года и которого оставили без присмотра в одном из переулков частного сектора в Оренбурге, сообщила местная жительница. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.