Следователи возбудили дело после гибели ребенка на реке в Вологде

ТАСС, 15 марта. Вологодские следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка на реке в Вологде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СК РФ по Вологодской области.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщила, что двое детей - девочка десяти лет и ее семилетнийлетний брат - провалились под лед в Вологде. Девочку спасли очевидцы, мальчика унесло течением реки, начались его поиски.

"Следственным отделом по городу Вологда СК России по Вологодской области... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 15 марта в областном центре в реке Вологда утонул 7-летний мальчик. По предварительным данным, он гулял со своими несовершеннолетними сестрой и братом. "При этом дети находились без присмотра со стороны 28-летней матери. Играя, мальчик со старшей сестрой выбежали на лед, который под ними провалился. Девочке с помощью взрослых очевидцев, бросившихся на помощь, удалось спастись, а 7-летний мальчик утонул", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время ведется предварительное следствие по уголовному делу. "Допрашиваются свидетели, собираются характеризующие сведения на семью погибшего ребенка. С утра поисковые работы на месте происшествия с привлечением водолазов МЧС будут продолжены", - отмечается в сообщении.