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Четыре суда в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва

Специалисты проверят здания

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Четыре районных суда Москвы в понедельник эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Из-за анонимных сообщений о "минировании" эвакуированы Басманный, Дорогомиловский, Головинский, Коптевский районные суды", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
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