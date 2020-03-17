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Главу общества эзотериков в Петербурге подозревают в продаже магических "защитных куполов"

Женщина уверяла клиентов, что "купола" по цене €20 тыс., укрепляют здоровье и "защищают" коммерческие организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Предполагаемая организатор эзотерического сообщества Гайва Тихомирова подозревается в пяти эпизодах хищений при продаже "защитных куполов". Об этом журналистам во вторник сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Указанная гражданка совместно с соучастниками причастна как минимум к пяти фактам хищения денежных средств у клиентов данного сообщества. По версии оперативников, деньги похищались у граждан, обратившихся за психологической помощью, которым под видом услуг магического характера предоставлялись гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков на неограниченный срок", - сказано в сообщении.

Жертвами преступлений стали пять женщин. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество"). Полиция продолжает устанавливать все факты противоправной деятельности подозреваемой, а также лиц, причастных к этой мошеннической схеме.

В феврале этого года в Главном управлении МВД сообщали, что во время обысков полицейские изъяли у подозреваемой 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов, и банки с веществом неизвестного происхождения, которые были направлены на экспертизу. Также правоохранители конфисковали у нее меч и 60 ножей. Кроме того в квартирах, где собирались клиенты эзотерического общества следователи обнаружили 50 книг мистического толка, деньги в сумме 1 млн рублей и около €1,5 тыс. Эзотерическая организация не была официально зарегистрирована в налоговом органе.

По версии полиции, предполагаемая глава сообщества создала свое сообщество в 2006 году. Она организовала платные психологические консультации и тренинги, в процессе проведения которых необходимо присутствие профессионального психолога или психотерапевта. Однако такие специалисты в организации отсутствовали. Как установило следствие, учеником так называемого мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров некий "защитный купол", цена которого может доходить до €20 тыс. Подобные "защитные купола" также приобретают клиенты групп для "защиты" коммерческих организаций. Женщина имеет двойное гражданство, в том числе Литвы.

По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь граждан, в том числе дети предполагаемого организатора, гендиректор концертного агентства и заведующая терапевтическим отделением поликлиники, выписывавшая "рецепты на приобретение лекарственных препаратов, которые относятся к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ".

Ранее суд в Санкт-Петербурге заключил подозреваемую под стражу в рамках расследования дела о мошенничестве под предлогом психологических тренингов.

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РоссияСанкт-Петербург
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