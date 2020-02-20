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В Петербурге по делу о продаже "защитных куполов" арестована организатор группы эзотериков

Женщину заключили под стражу до 19 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу предполагаемого организатора эзотерического сообщества в рамках расследования дела о мошенничестве под предлогом психологических тренингов и продажи так называемых защитных куполов. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. Постановил избрать в отношении Гайвы Тихомировой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 19 апреля 2020 года", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ходе обысков, которые прошли ранее в рамках расследования дела, было изъято 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов, банки с веществом неизвестного происхождения, которые направлены на экспертизу. Также изъяты меч, печати, 60 ножей, 50 книг мистического толка, денежные средства в сумме 1 млн рублей и около €1,5 тыс. Обыски прошли по адресам, где собирались клиенты общества "мистического толка". Деятельность организации в налоговом органе официально не зарегистрирована.

По данным полиции, предполагаемая глава сообщества, имеющая двойное гражданство, в том числе Литвы, создала сообщество в 2006 году, организовав платные психологические консультации и тренинги, в процессе проведения которых необходимо присутствие профессионального психолога или психотерапевта, однако такие специалисты в данном обществе отсутствовали. Учеником так называемого мистического ордена, как установило следствие, может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров некий "защитный купол", цена которого может доходить до €20 тыс., подобные "защитные купола" также приобретаются клиентами групп для "защиты" коммерческих организаций.

По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь граждан, в том числе дети предполагаемого организатора, гендиректор концертного агентства и заведующая терапевтического отделения поликлиники, выписывавшая "рецепты на приобретение лекарственных препаратов, которые относятся к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ".

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