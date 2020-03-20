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Угрозы "минирования" 11 самолетов в России оказались ложными

Ни на одном из самолетов взрывных устройств не обнаружили

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Все анонимные сообщения о "минировании" в пятницу 11 самолетов в России не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все самолеты проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" одиннадцати самолетов: семи, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска).

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" почти 40 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее до сегодняшнего дня количество "заминированных" за сутки бортов - семь - проверялось 19 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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