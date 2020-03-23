Суд в Нидерландах отложил до 8 июня решения по дополнительным расследованиям в деле MH17

ГААГА, 23 марта. /ТАСС/. Окружной суд Гааги принял решение не устанавливать на данном этапе временные рамки по проведению дополнительных расследований в деле MH17. Об этом заявил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

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Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

По его словам, защита в ходе слушаний 9-10 марта обоснованно указала на то, что имела крайне ограниченное время для подготовки и не может ответить на запросы и предложения, сделанные прокуратурой, в том числе касающиеся дополнительных расследований.

"Поэтому суд принял решение отложить решения по дополнительным расследованиям до слушаний, которые начнутся 8 июня, - сказал Стейнхёйс. - К этому времени стороны должны представить свои требования по дополнительным расследованиям в письменном виде".