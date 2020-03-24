Суд 26 марта рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-полицейским по делу Голунова

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста четырем бывшим полицейским по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 26 марта", - сказали в суде.

Как ранее ТАСС сообщил представитель Голунова Сергей Бадамшин, следствие просит суд оставить обвиняемых в СИЗО до 7 июня. Экс-полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину и давшему показания на других фигурантов дела, на такой же срок просят продлить домашний арест.