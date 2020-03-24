Защита историка Соколова направила в суд ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, направила в Октябрьский районный суд Петербурга ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Что известно о деле историка Соколова

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Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

"Защита направила в Октябрьский суд ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытом порядке", - сказал адвокат.

Ранее защитник рассказал ТАСС, что такое ходатайство обусловлено "мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии". По мнению Почуева, чрезмерная публичность этого процесса вызвала отрицательные последствия, в отношении историка "фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт".