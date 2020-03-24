"Заминированный" самолет Москва - Тюмень штатно сел в аэропорту назначения

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Самолет рейса Москва - Тюмень, об угрозе взрыва на борту которого сообщали неизвестные, совершил штатную посадку в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных службах.

"Рейс Москва - Тюмень сел штатно, он не менял маршрут следования", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник неизвестные сообщили об угрозах взрывов на бортах самолетов Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа, Казань - Москва, Москва - Волгоград и Москва - Тюмень. Первые четыре уже совершили штатные посадки, ни один борт не менял маршрута следования. Но после приземления они были досмотрены.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование".