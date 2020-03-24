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Число "заминированных" в РФ самолетов выросло до пяти

Четыре самолет успешно сели

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета, выполняющего рейс Казань - Москва, он стал пятым "заминированным" за день, четыре самолета уже приземлились. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных кругах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" борта Казань - Москва, он совершил успешную посадку в Шереметьево. Самолеты Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Москва - Волгоград также благополучно сели в аэропортах назначения. Они не меняли маршруты", - сказал собеседник агентства, добавив, что лайнер Москва - Тюмень находится в полете.

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Россия
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