В Москве "заминировали" Боткинскую больницу и медицинский НИИ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты проверяют Боткинскую больницу и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей в Москве после анонимных сообщений о заложенных в их зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о взрывных устройствах в Боткинской больнице и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей", - рассказал собеседник агентства.

Ранее во вторник неизвестные сообщили об угрозах взрывов в двух подмосковных больницах и одной поликлинике и на бортах семи самолетов внутрироссийских рейсов, пять из которых совершили штатные посадки, а два находятся в воздухе.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".