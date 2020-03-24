{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве "заминировали" Боткинскую больницу и медицинский НИИ

Ранее неизвестные сообщили об угрозах взрывов в двух подмосковных больницах и одной поликлинике

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты проверяют Боткинскую больницу и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей в Москве после анонимных сообщений о заложенных в их зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о взрывных устройствах в Боткинской больнице и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей", - рассказал собеседник агентства.

Ранее во вторник неизвестные сообщили об угрозах взрывов в двух подмосковных больницах и одной поликлинике и на бортах семи самолетов внутрироссийских рейсов, пять из которых совершили штатные посадки, а два находятся в воздухе.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Неизвестные "заминировали" 13 пассажирских внутрироссийских авиарейсов за день
Ранее сообщалось о "минировании" восьми самолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС