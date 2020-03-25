Суд в Петербурге 27 марта рассмотрит вопрос о продлении срока ареста историку Соколову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 27 марта открытое судебное заседание о продлении меры пресечения историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.

Что известно о деле историка Соколова

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Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Судья Ю. Ю. Максименко назначила открытое судебное заседание для разрешения вопроса о продлении Соколову меры пресечения на 27 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Октябрьский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета. Дата рассмотрения уголовного дела по существу будет назначена после 27 марта, отметили в пресс-службе.